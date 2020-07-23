В Тяжине прошло интерактивное представление «Жил да был Солдат»

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Спикер новокузнецкого горсовета Олег Масюков ушел в отставку Председатель горсовета Новокузнецка Олег Масюков заявил о сложении своих полномочий в связи с...

Полиция проверит Сергея Кузнецова на предмет правонарушений 2. Выявить виновных в несоставлении протоколов об административном правонарушении в отношении...