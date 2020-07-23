В Тяжине прошло интерактивное представление «Жил да был Солдат»

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В рамках Года Памяти и славы, посвященного 75-летию Великой Победы, актеры народного театра «Лица» РДК «Юбилейный» подготовили для юных зрителей спектакль «Жил да был Солдат».
Оказавшись в военно-полевых условиях, дети будто окунулись в тревожные реалии фронтовой жизни. В финале интерактивного спектакля самодеятельные артисты воссоздали исторический эпизод, когда стало известно о победоносном завершении Великой Отечественной войны.
Затем потомки победителей прошли праздничным маршем по центральной площади поселка Тяжинский и исполнили песню «День Победы».
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