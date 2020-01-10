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В Тяжине прошло новогоднее представление

В районный Дом культуры «Юбилейный» на театрализованное представление «Щелкунчик и Мышиный Король» пригласили детей из отдаленных деревень.
Сказочные персонажи проводили для ребят различные игры. Дети танцевали и водили хороводы. Участники народного самодеятельного коллектива ансамбля танца «Радость» и детской эстрадной студии «Квинта» подарили гостям свои творческие подарки. Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом и вручил сладкие подарки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/01/2020
Культура
Тяжин
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