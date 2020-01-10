В Тяжине прошло новогоднее представление

В Новокузнецке при пожаре погибли женщина и ее дочь В Новокузнецке огнеборцы устранили серьезное возгорание. Как выяснилось, сигнал о чрезвычайном...

Для муниципалитетов Кузбасса закупят 560 автобусов В 2019 году по поручению главы региона Сергея Цивилёва были закуплены 252 автобуса, 4 троллейбуса и...

Кемеровскую ёлку за 18 млн рублей показали изнутри В соцсетях опубликовали ролик с кемеровской ёлкой за 18 млн рублей изнутри. Видео появилось в...