В Тяжине прошло новогоднее театрализованное представление для детей из отдаленных деревень

В районном Доме культуры «Юбилейный» ребятишек из сельских территорий округа поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Ребятишки получили возможность сфотографироваться в специально устроенных новогодних фотозонах. Детям вручили новогодние подарки от губернатора Кемеровской области – Кузбасса.
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