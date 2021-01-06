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В Тяжине прошло новогоднее театрализованное представление для детей из отдаленных деревень

В районном Доме культуры «Юбилейный» ребятишек из сельских территорий округа поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Ребятишки получили возможность сфотографироваться в специально устроенных новогодних фотозонах. Детям вручили новогодние подарки от губернатора Кемеровской области – Кузбасса.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/01/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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