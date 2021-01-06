В Тяжине прошло новогоднее театрализованное представление для детей из отдаленных деревень

В Кузбассе живодёры взорвали петарду в пасти у собаки Случай неимоверной жестокости произошёл в Мысках в новогоднюю ночь. Здесь неизвестные затолкали в...

Третьего января в Кузбассе зафиксировали подземный толчок Сотрудники Алтайско-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН рассказали о подозрительном...

Кузбассовец насмерть замерз в новогодние праздники В Кузбассе один из жителей насмерть замерз в новогодние праздники. Сейчас в регионе установилась...