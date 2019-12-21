В Тяжине прошло открытое первенство района по дзюдо

Парламент Кузбасса ужесточил «антипивной» закон Как ранее сообщалось, необходимость ужесточения «антипивного» закона связана с тем, что в Кузбассе...

Появилось видео эвакуации крупного ТЦ в Кемерове Очевидцы опубликовали в соцсетях видео эвакуации торгового центра «Спутник» на проспекте...

Шахта в Кузбассе полностью погасила долг по зарплате перед горняками Шахта "Карагайлинская" в кузбасском Киселевске полностью погасила долг по заработной...