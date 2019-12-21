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В Тяжине прошло открытое первенство района по дзюдо

В торжественном открытии соревнований среди мальчиков и девочек до 13 лет приняли участие первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, главный судья соревнований Евгений Андреевич Затворницкий (судья 1 категории, город Кемерово). Перед спортсменами выступили танцевальный коллектив «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко), вокально-эстрадная группа «Квинта» (руководитель Татьяна Валентиновна Архипенко).
В соревнованиях на базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы приняли участие 6 команд из городов Кемерово, Анжеро-Судженск, Белогорск, поселков Верх-Чебула, Тяжинский и Тисуль.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова.
Ребята достойно провели поединки, заняв в общей сложности 5 первых, 1 второе и 3 третьих места в семи весовых категориях. Первые места заняли Матвей Осадчий, Ника Невидицина, Дмитрий Василенко, Матвей Молодик, Дмитрий Труханов. Богдан Самойлов занял второе место. Третьи места в своих весовых категориях заняли Ростислав Баянов, Максим Егоров, Дмитрий Полицын.
Призеры награждены медалями и грамотами главы Тяжинского муниципального района, победителям вручены памятные подарки.

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Анжеро-Судженск
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kuzbassnews.ru
21/12/2019
Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Кемерово
Тисуль
Тяжин
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