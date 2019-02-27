В Тяжине прошло первенство района по шашкам

В турнире, посвященном 95-летию со дня образования Тяжинского района и 300-летию Кузбасса, могли принять участие все жители района от 15 лет и старше. Попробовать свои силы собрались 11 человек, которые соревновались на протяжении трех часов по круговой системе, каждый из них сыграл по 10 партий.

По итогам первенства района по шашкам в возрастной группе 15-18 лет первое место занял Илья Кальной, на втором месте – Максим Лыткин, и третье место досталось Ивану Кочетыгову. В возрастной группе от 18 лет и старше на первом месте Иван Ермаков, второе место занял Иван Лунев, на третьем месте – Татьяна Радохлеб.

Победители награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта и сладкими призами.