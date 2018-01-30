В Тяжине прошло праздничное мероприятие «С юбилеем, любимый Кузбасс»

Кузбассовец предстанет перед судом за пьяное смертельное ДТП В Прокопьевске будут судить 54-летнего мужчину, которого обвиняют в смертельном ДТП. Авария...

Глава Юргинского района ушел в отставку Напомним, Александр Гордейчик занимал пост главы Юргинского района с 2011 года. 5 декабря 2016 года...

В Кузбассе мать под воздействием наркотических веществ убила ребенка 39-летняя мать под воздействием наркотических веществ убила свою 1,5 годовалую дочь, приняв её за...