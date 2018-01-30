В Тяжине прошло праздничное мероприятие «С юбилеем, любимый Кузбасс»

На территории спорткомплекса «Юность» состоялось торжественное открытие праздника.
Своим творчеством земляков порадовали участники эстрадной группы «Сибирский тракт». Для юных жителей районного центра была организована игровая программа с участием ростовых кукол из Тяжинского центра дополнительного образования.
В спорткомплексе «Юность» прошли спортивные соревнования по волейболу среди женских команд района. В шахматном блиц-турнире определились победители – Иван Ермаков, Анатолий Ушарев и Константин Попов. В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся концерт ансамбля Александра Заволокина «Вечерка».
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