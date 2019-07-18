В Тяжине прошло рабочее совещание по подготовке ЖКХ к новому отопительному периоду

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Николаевич Телегин, директор службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Сергей Анатольевич Муранов, и.о. главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, и.о. начальника финансового управления Тяжинского района Юлия Викторовна Ащук, руководители ресурсоснабжающих предприятий.

В.Н. Телегин подчеркнул, что объезды по территориям проводятся с оказанием практической помощи в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2019/2020 годов. С докладом о текущей ситуации выступил А. В. Барков.

На выполнение работ по подготовке к зиме и проведение капитального и текущего ремонтов, а также реконструкцию объектов коммунального хозяйства в Тяжинском муниципальном районе запланировано освоить 60,1 млн. рублей, в том числе: 45,7 млн. рублей из областного бюджета, 2,4 млн. рублей из местного бюджета и 12 млн. рублей – средства предприятий. По состоянию на 1 июля 2019 года освоены финансовые средства в сумме 6,4 млн. рублей или 10,6 % от плана.

К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить 412 домов с центральным отоплением, из которых 106 - многоквартирные. В целом подготовлено 74 дома с центральным отоплением или 18 % от планового задания. Из 38 котельных, к работе в ОЗП подготовлено 7 котельных, что составляет 18,4 %.

К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить 42 объекта соцкультбыта, в том числе 19 школ, 21 детский сад, 2 медицинских учреждения с круглосуточным пребыванием людей. На данный момент подготовлено: школ – 8 (42,1%), детских садов – 12 (57,1), больниц – 2 (100 %).

В целом по Тяжинскому муниципальному району отпуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 38 котельных: МУП «Комфорт», ООО «Тяжинская генерирующая компания», ЗАО «Тяжинское ДРСУ» и ГП ОУ «Тяжинский агропромышленный техникум».

План финансирования капитального, текущего ремонтов и реконструкции объектов коммунального хозяйства составляет 60,1 млн. рублей, что на 42 % больше уровня прошлого года.

Заменено ветхих инженерных коммуникаций (в однотрубном исполнении) – 0,9 км, в том числе: ветхие тепловые сети - 0,4 км (28,6 % от плана); ветхие сети водопровода - 0,5 (41,7 % от плана).

Заменено запорной арматуры на сетях теплоснабжения - 10 шт. (27 % от плана). Выполнены работы капитального характера на двух котельных (капитально отремонтировано 2 котла). Проведены гидравлические испытания 114,8 км тепловых сетей в однотрубном исполнении (100 % от общей протяженности). Выявлено 10 повреждений, устранено 3.

В целях ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в Тяжинском муниципальном районе создаётся аварийный запас материально-технических ресурсов на сумму 0,6 млн. рублей. Неснижаемый аварийный запас будет храниться в МУП «Комфорт».

На предприятиях ЖКХ МУП «Комфорт», МУП «Гарант», МУП «Водоканал», филиал «Энергосеть пгт. Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания», «Кузбассэнерго-РЭС» по восточной электрической сети Тяжинский РЭС создано 8 аварийных бригад общей численностью 24 человека, количество спецтехники аварийных бригад составляет 8 единиц.

В ходе рабочего совещания свои пожелания высказали руководители ресурсоснабжающих организаций и генеральный директор дорожной организации. В. Н. Телегин пообещал оказать поддержку при решении возникших вопросов.