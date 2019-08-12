В Тяжине прошло расширенное аппаратное совещание

В его работе приняли участие главы городских и сельских поселений, представители служб, руководители структурных подразделений администрации района и организаций всех форм собственности.
Рассмотрен ряд вопросов: «О праздновании 95-летия Тяжинского района», «О проведении благотворительных акций «Помоги собраться в школу» и «1 сентября каждому школьнику», «О прямых выплатах больничных листов», «Об организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Глава района С. Н. Кошкин напомнил руководителям, что к 6 сентября 2019 года, дню празднования юбилея Тяжинского района, всем службам и организациям необходимо достойно подготовиться. Везде должен быть наведен образцовый порядок, для чего регулярно проводятся субботники.
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