Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошло расширенное аппаратное совещание

В его работе приняли участие главы городских и сельских поселений, представители служб, руководители структурных подразделений администрации района и организаций всех форм собственности.
Рассмотрен ряд вопросов: «О праздновании 95-летия Тяжинского района», «О проведении благотворительных акций «Помоги собраться в школу» и «1 сентября каждому школьнику», «О прямых выплатах больничных листов», «Об организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Глава района С. Н. Кошкин напомнил руководителям, что к 6 сентября 2019 года, дню празднования юбилея Тяжинского района, всем службам и организациям необходимо достойно подготовиться. Везде должен быть наведен образцовый порядок, для чего регулярно проводятся субботники.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове завершается ремонт дворов
В областном центре завершается ремонт дворов по программе «Жильё и городская среда». К настоящему...
На Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
Легковушка Toyota Corolla лоб в лоб столкнулась с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате...
В окно к омичке залетела летучая мышь
Омичи сообщают, что летучие мыши периодически залетают и к ним в дом. В соцсетях омичка Анна Теллер...
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
Пятилетняя девочка госпитализирована в Новокузнецке с сильными ожогами. По предварительным данным,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus