В Тяжине прошло расширенное аппаратное совещание

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил юбиляров. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования и в связи с юбилеем Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены: учитель технологии Тяжинской средней школы № 2 Александр Валентинович Богатов, заведующая Новопокровским детским садом «Солнышко» Людмила Владимировна Голофаева, ветеран педагогического труда Тяжинской средней школы № 3 Наталья Леонидовна Павлова, ветеран педагогического труда Тяжинской средней школы № 2 Владимир Григорьевич Павленко, учитель начальных классов Тяжинской средней школы № 2 Римма Петровна Шевчук, учитель начальных классов Листвянской средней школы Нина Александровна Лопатина и учитель начальных классов Тяжинской средней школы № 3 Ольга Владимировна Олистратенко.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района также отмечены машинист (кочегар) Центра по бухгалтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры Тяжинского муниципального района Владимир Анатольевич Саенко, заведующая отделом комплектования и обработки литературы Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова муниципального бюджетного учреждения культуры «Тяжинская централизованная библиотечная система» Лариса Викторовна Корнелюк, заместитель директора по учебной работе детской школы искусств № 31 Галина Сергеевна Фролова и начальник станции села Ключевая филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Кемеровский областной радиотелевизионный передающий центр» Виталий Владимирович Генрих.
За достойное представление Тяжинского муниципального района и активное участие в Кузбасской выставке-ярмарке «Сад и огород. Урожай 2019» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награждены глава личного подсобного хозяйства из села Преображенка Дмитрий Анатольевич Говряков и глава Преображенского сельского поселения Виктор Николаевич Божко.
В ходе совещания рассмотрены вопросы: «Об общей концепции подготовки к празднованию Нового 2020 года», «О проведении всекузбасской акции «Кузбасс к юбилею Победы», «О реформе органов местного самоуправления и проведении избирательной кампании 2019 года», «О механизме приобретения муниципального жилья за счет средств областного и федерального бюджетов», «О ситуации на рынке труда по итогам 9 месяцев 2019 года», «О реализации концепции МФЦ 2.0» и другие.
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