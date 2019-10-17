В Тяжине прошло расширенное аппаратное совещание

Глава Кемерова обещает помочь женщине решить проблему с жильём Главa столицы Кузбассa провёл очередной личный приём граждан. На этот раз к Илье Середюку пришла...

Когда в Новокузнецке решат проблему с пробками на Бызовском шоссе В администрацию поступали жалобы на пыль, ямы и пробки, так как выставлены знаки, ограничивающие...

В Кемерове потерявшегося шестилетнего ребёнка вернули матери В Кемерове найден и возвращён родителям потерявшийся накануне шестилетний ребёнок. О том, что...