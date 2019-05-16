В Тяжине прошло совещание по итогам тушения возгорания сухой травы в районе пруда «БАМ»

15-летняя анжеросудженка ушла к другу и сказала, что не вернётся Полицейские выяснили, что незадолго до этого юная местная жительница ушла к своему знакомому, чтобы...

На кемеровском перекрёстке изменится режим работы светофора С 16 мая изменят режим работы светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Камышинской...

В Кузбассе школьница украла банковскую карту учителя и тратила деньги В Новокузнецке 14-летняя школьница отправится под суд за кражу денег с банковской карты своей...