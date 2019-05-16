В Тяжине прошло совещание по итогам тушения возгорания сухой травы в районе пруда «БАМ»

Огонь распространился по полю неподалеку от улицы Береговая. Пожар был оперативно потушен силами МЧС, добровольных пожарных, инспекторов лесхоза, глав и работников администраций Тяжинского городского поселения и Акимо-Анненского сельского поселения.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин отметил, что сейчас необходимо усилить работу по разъяснению населению требований особого противопожарного режима, который продлится до 1 июня.
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