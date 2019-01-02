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В Тяжине прошло театрализованное представление

В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялось театрализованное представление «Новогодние приключения Василисы Премудрой».
Сказочные персонажи водили с детьми хороводы, пели, загадывали загадки. Роли исполнили работники учреждения: воспитатели Алина Михайловна Лазарева, Наталья Викторовна Сулейманова и Елена Васильевна Симакова, социальный педагог Виктория Анатольевна Лукьяненко, инструктор по физической культуре Артем Тахирович Сулейманов и шеф-повар Елена Александровна Кузнецова.
В конце представления детей ждал еще один сюрприз – шефы, старший оперуполномоченный по ОВД Эдуард Вячеславович Чикунов и оперуполномоченный сотрудник Наталья Геннадьевна Ванжа от работников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области вручили каждому ребенку новогодние подарки и фрукты.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/01/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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