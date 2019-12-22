В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика

В Кемерове более 20 спасателей тушили пожар в многоэтажном доме В Кемерове огнеборцы устранили серьезное возгорание. Как выяснилось, сигнал о чрезвычайном...

В «пьяном» ДТП в Кузбассе серьёзно пострадала женщина-пешеход В Мариинске 26-летнему водителю, устроившему «пьяное» ДТП с пострадавшей, судом назначено два года...

Жителю Новокузнецка ограничили свободу за подделку больничного листа Кузнецкий районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в...