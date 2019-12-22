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В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика

С профессиональным праздником собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, заместитель председателя Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Ольга Михайловна Ряшина, заместитель генерального директора по эксплуатации и строительству административно-хозяйственных объектов общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания» Всеволод Леонидович Кравник, главный инженер филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Василий Вячеславович Скресанов, заместитель главы Тяжинского городского поселения Марина Николаевна Галдецкая и глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский.
Лучшие труженики отрасли получили областные и районные награды. Работники культуры и самодеятельные артисты подготовили для энергетиков праздничную концертную программу.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/12/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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