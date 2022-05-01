В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню пожарной охраны

С профессиональным праздником огнеборцев поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров: «Я уверен, что тот, кто однажды облачился в боевое снаряжение пожарного, уже никогда не сможет быть равнодушным к людскому горю. Вы всегда добросовестно исполняете свои служебные обязанности. Оперативно выезжаете на пожары и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, тушение лесных пожаров, когда создается угроза населенным пунктам нашего округа. Пусть у вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а чрезвычайные ситуации завершаются благополучно».

Лучшим сотрудникам были вручены награды. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский и детской школы искусств № 31.