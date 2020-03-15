В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника ЖКХ

С профессиональным праздником работников отрасли поздравили первый заместитель врип главы Тяжинского муниципального округа Анатолий Викторович Барков, директор МУП «Комфорт» Виктор Григорьевич Клевцов, директор МУП «Водоканал» Василий Геннадьевич Смолин.
Лучшие работники жилищно-коммунального хозяйства округа получили заслуженные награды. Самодеятельные артисты и работники культуры порадовали собравшихся своим творчеством.
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