В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника ЖКХ

Крыша жилого дома в Междуреченске провалилась под тяжестью снега В Междуреченске произошло частичное проседание кровли многоквартирного дома. Местные жители...

Для больных коронавирусом в Кузбассе выделен отдельный корпус В Кузбассе к приёму больных коронавирусной инфекцией готовы, для инфицированных людей выделен...

Будущие участники Евровидения, группа Little Big отравились в Кемерово Участники группы Little Big, которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, в ответ на...