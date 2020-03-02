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В Тяжине прошло традиционное народное гуляние «Широкая Масленица»

Среди учащихся общеобразовательных учреждений прошел турнир по хоккею в валенках. На центральной площади поселка 7 гастрономических, спортивно-игровых и развлекательных локаций представляли современную интерпретацию традиционной масленичной недели.
Тяжинцы лакомились шашлыками, стейками, блинами, пирогами, куличами и ватрушками, дегустировали сибирский травяной чай. На ярмарке все желающие могли приобрести изделия народных промыслов или посетить мастер-классы по изготовлению масленичных символов. Также тяжинцев ждали танцевальные, песенные и игровые интерактивы.
Затем состоялся народный обряд проводов русской зимы «Масленица, угощай, всем блиночки подавай!». Для ребятишек организовали интерактивно-игровую программу «Масленичная карусель». Взрослые могли принять участие в спортивно-игровой программе «Народные игры и забавы». После концерта коллективов художественной самодеятельности состоялся обряд сжигания чучела Масленицы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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