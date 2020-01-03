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В Тяжине прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Заседание комиссии проведено в связи с установлением в регионе аномально теплой погоды с обильными снегопадами. Представители служб доложили о состоянии дел. Новогодние праздники проходят в районе без серьезных происшествий. На котельных создан необходимый запас угля.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин подчеркнул, что сейчас на особом контроле необходимо держать вопросы своевременной очистки дорог от снега и вывоза мусора. Управляющей компании райцентра поручено убрать с крыш наледь и снежные наросты. Руководителям глава района поручил своевременно информировать ЕДДС обо всех нештатных ситуациях по телефону 112.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/01/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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