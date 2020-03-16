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В Тяжине прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин издал распоряжение от 14 марта 2020 года № 115-р «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Тяжинского муниципального округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (http://www.tyazhin.ru/doc/koronavirus.pdf).
На территории Тяжинского муниципального округа с 16 марта до 30 апреля 2020 года для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится режим повышенной готовности.
В связи с этим запланированные на территории Тяжинского муниципального округа культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия переносятся на более поздний срок. Общественным организациям рекомендуется воздержаться от проведения публичных мероприятий.
В ходе заседания КЧС представители служб доложили о принятых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Ирина Владимировна Фатеева осветила различные аспекты проблемы.
В Тяжинской районной больнице имеется достаточный запас масок, дезинфицирующих средств, защитных костюмов. В ближайшее время медики проведут с представителями предприятий и учреждений совещание-инструктаж по порядку дезинфекции помещений.
С 16 марта учащиеся школ округа ушли на досрочные каникулы. В условиях округа перевести школы на дистанционную форму обучения нет возможности. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних закрыт на карантин на две недели. В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения прекращен очередной заезд ветеранов. С пожилыми людьми, получателями социальных услуг будет проведена разъяснительная работа по мерам противодействия новой коронавирусной инфекции.
В Тяжинском автотранспортном предприятии организована послерейсовая дезинфекционная обработка автобусов. С сегодняшнего дня все предприятия потребительского рынка передают сведения по изменениям в товарообороте продовольственных товаров и товаров первой необходимости в администрацию округа. Ежедневно будет проводиться мониторинг увеличения или уменьшения оборота по каким-либо группам товаров. Особое внимание будет уделено поддержанию должного санитарного состояния объектов потребительского рынка.
Глава Тяжинского муниципального района С. Н. Кошкин призвал участников заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с полной ответственностью отнестись к угрозе распространения новой коронавирусной инфекции и не терять бдительности. Также важно передать этот настрой в коллективах предприятий и учреждений.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/03/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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