В Тяжине прошло заседание мини-клуба, посвящённое 75-летию Кемеровской области

Заведующая отделением социального обслуживания на дому № 1 Тяжинского центра социального обслуживания населения Ирина Викторовна Клевцова поздравила присутствующих с наступающим праздником – юбилеем Кемеровской области.

Социальные работники Марина Аркадьевна Кулемина и Елена Николаевна Баравская рассказали ветеранам об истории возникновения Кемеровской области, жизни региона в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время и о том, каким Кузбасс стал сейчас.

Участники заседания мини-клуба совершили интерактивную экскурсию по достопримечательностям области, посмотрев документальный фильм «Семь чудес Кузбасса».

Присутствующие вспоминали истории из своей жизни и с гордостью говорили о том, что родились и посвятили свою трудовую деятельность земле Кузнецкой. Эмма Болеславовна Плотко прочитала стихотворение собственного сочинения о ветеранах, в котором говорилось о нелёгком труде и любви к малой родине.