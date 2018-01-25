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В Тяжине прошло заседание мини-клуба, посвящённое 75-летию Кемеровской области

Заведующая отделением социального обслуживания на дому № 1 Тяжинского центра социального обслуживания населения Ирина Викторовна Клевцова поздравила присутствующих с наступающим праздником – юбилеем Кемеровской области.
Социальные работники Марина Аркадьевна Кулемина и Елена Николаевна Баравская рассказали ветеранам об истории возникновения Кемеровской области, жизни региона в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время и о том, каким Кузбасс стал сейчас.
Участники заседания мини-клуба совершили интерактивную экскурсию по достопримечательностям области, посмотрев документальный фильм «Семь чудес Кузбасса».
Присутствующие вспоминали истории из своей жизни и с гордостью говорили о том, что родились и посвятили свою трудовую деятельность земле Кузнецкой. Эмма Болеславовна Плотко прочитала стихотворение собственного сочинения о ветеранах, в котором говорилось о нелёгком труде и любви к малой родине.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/01/2018
Общество
Тяжин
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