В Тяжине прошло заседание районного методического объединения учителей русского языка и литературы

В информационно-методическом центре методист Елена Владимировна Ефименко познакомила педагогов с анализом ГИА 2018 года. Педагоги узнали о новых направлениях и аспектах в преподавании предметов «Русский язык» и «Литература», которые предлагает кафедра гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин и содержащихся в методических рекомендациях на 20182019 учебный год.

Учитель русского языка и литературы Тяжинской средней школы № 1 Елена Павловна Пилюгина рассказала об организации внеурочной деятельности, о работе с одарёнными школьниками, программно-методическом обеспечении учебного процесса, а также об изучении наиболее сложных тем.

Затронули педагоги и вопрос апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, обсуждая который, собравшиеся обменялись мнениями. Живо и интересно прошло подробное рассмотрение заданий, включенных в устное собеседование по русскому языку в 9 классе. Об этом рассказала учитель русского языка и литературы Тяжинской средней школы № 3 Ольга Александровна Лебедева.

Для успешного прохождения ГИА в 2019 году, каждый выступающий рекомендовал литературу для педагогов и обучающихся. В ходе заседания РМО прошли деловая игра, «мозговой штурм» и дискуссия.