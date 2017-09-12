В Тяжине прошёл турнир по шашкам среди представителей городских и сельских поселений

На центральной площади поселка Тяжинский состоялось открытие мини-артобъекта, шахматной доски, нарисованной на асфальте.

Педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ольга Владимировна Толстова, в образе шахматной королевы, приветствовала собравшихся. В ходе мероприятия были вручены почетные дипломы с присвоением звания «Шахматный король» - Константину Владимировичу Попову, «Шахматная королева» - Людмиле Васильевне Казакевич.

После открытия шахматной доски, в спортивном комплексе «Юность» прошел турнир по шашкам среди представителей городских и сельских поселений района, посвященный Дню района, организованный по инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.

Участники турнира играли в двух возрастных подгруппах: 7-16 лет и 18 лет и старше. По сумме набранных очков в каждой подгруппе определялось командное первенство.

Первое место заняла команда Тисульского сельского поселения, на втором месте Итатское городское поселение и третье место досталось Тяжинскому городскому поселению. В личном зачете в группе 18 лет и старше первое место занял Иван Лунев, на второе место вышел Иван Ермаков и на третьем месте Татьяна Радохлеб. В группе 7-16 лет первое место завоевал Иван Терентьев, второе место занял Иван Кочетыгов и третье место досталось Тимуру Радохлеб.

Победители турнира награждены медалями и Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.