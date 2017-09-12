Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошёл турнир по шашкам среди представителей городских и сельских поселений

На центральной площади поселка Тяжинский состоялось открытие мини-артобъекта, шахматной доски, нарисованной на асфальте.
Педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ольга Владимировна Толстова, в образе шахматной королевы, приветствовала собравшихся. В ходе мероприятия были вручены почетные дипломы с присвоением звания «Шахматный король» - Константину Владимировичу Попову, «Шахматная королева» - Людмиле Васильевне Казакевич.
После открытия шахматной доски, в спортивном комплексе «Юность» прошел турнир по шашкам среди представителей городских и сельских поселений района, посвященный Дню района, организованный по инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.
Участники турнира играли в двух возрастных подгруппах: 7-16 лет и 18 лет и старше. По сумме набранных очков в каждой подгруппе определялось командное первенство.
Первое место заняла команда Тисульского сельского поселения, на втором месте Итатское городское поселение и третье место досталось Тяжинскому городскому поселению. В личном зачете в группе 18 лет и старше первое место занял Иван Лунев, на второе место вышел Иван Ермаков и на третьем месте Татьяна Радохлеб. В группе 7-16 лет первое место завоевал Иван Терентьев, второе место занял Иван Кочетыгов и третье место досталось Тимуру Радохлеб.
Победители турнира награждены медалями и Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/09/2017
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке вынесли приговор поджигательнице уличного пианино
Суд в Новокузнецке признал 18-летнюю местную жительницу виновной в вандализме — поджоге...
Синоптики: на неделе в Кузбассе ожидаются дожди и мокрый снег
Завтра ночью тeмпература воздуха будет колeбаться от +3 до +8. 13 сентября днeвная температура нe...
Кузбассовца избили до полусмерти из-за четырёх цифр
Кузбассовец назвал четыре требуемые преступниками цифры, поскольку опасался за свою жизнь.
Кузбассовец раздает выращенную тыкву малообеспеченным землякам
В прошлом году Николай Кучмар передал на благотворительность 114 тыкв общим весов более одной тонны.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus