В Тяжине провели модернизацию площади Ленина

Здесь установлены современные парковые диваны, урны и смонтировано освещение.
В рамках программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» провести реконструкцию площади предложили работники Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик». Эскиз передали в администрацию Тяжинского городского поселения, где и был разработан проект.
Контракт общей стоимостью более 1,1 млн рублей заключен с ООО «Регион Трейдинг» (директор Роман Анатольевич Мамедов). Из них средства областного бюджета –1 млн рублей, средства местного бюджета – 97,2 тысяч рублей, средства населения – более 12 тысяч рублей, средства индивидуальных предпринимателей – 8 тысяч рублей.
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