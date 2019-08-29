Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине провели модернизацию площади Ленина

Здесь установлены современные парковые диваны, урны и смонтировано освещение.
В рамках программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» провести реконструкцию площади предложили работники Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик». Эскиз передали в администрацию Тяжинского городского поселения, где и был разработан проект.
Контракт общей стоимостью более 1,1 млн рублей заключен с ООО «Регион Трейдинг» (директор Роман Анатольевич Мамедов). Из них средства областного бюджета –1 млн рублей, средства местного бюджета – 97,2 тысяч рублей, средства населения – более 12 тысяч рублей, средства индивидуальных предпринимателей – 8 тысяч рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ФАС выявила рост цен на бензин в Кузбассе
Эксперты определили, как сильно подорожал бензин в Кемеровской области, и пришли к выводу, что...
Студенты кузбасского вуза пожаловались Путину на своего ректора
Студенты опубликовали петицию в адрес президента России Владимира Путина и губернатора Кемеровской...
На пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор
27 августа в Кемерове на пересечении двух проспектов заработал новый светофор. Однако прежде, чем...
Кемеровский район отмечает 95-летие
В ДК «Металлплощадка» губернатор поздравил жителей с юбилеем. Лучшие представители различных...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus