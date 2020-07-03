В Тяжине проводятся работы по благоустройству поселка

Первой была благоустроена дворовая территория по улице Советской. Здесь строители уложили асфальтобетонное покрытие, установили бордюры, а также устроили парковку для автомобилей жильцов. На улице Ленина продолжается текущий ремонт пешеходной зоны.
В этом году новое дорожное покрытие появится в окружном центре на улицах Первомайская, Вокзальная, Коммунальная, Рабочая, а также в селе Ступишино, поселках Итатский и Листвянка.
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