В Тяжине реализуется программа «Активное долголетие»

Сирота И. Горланов потребовал вызова в суд президента В. Путина Не стал исключением и Горланов. За что получил полицейский протокол (инициатива проистекала от...

Активисты блокируют строительство дороги под Новокузнецком Полиция начала доследственную проверку, которая продлится в течении тридцати дней. Мы не верим в...

В Новокузнецке пропала беременная девушка В Новокузнецке ушла из дома и пропала беременная девушка.