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В Тяжине реализуется программа «Активное долголетие»

Одно из направлений программы центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района - социальный туризм (организация доступных поездок для пожилых людей). Программа реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение».
По программе «Активное долголетие» группа ветеранов из Тяжинского района отправилась на экскурсию в уникальный музей-заповедник «Томская Писаница». Туристы посетили территорию сказок, где находится резиденция Деда Мороза и избушка Бабы Яги. Следующая экспозиция - каменный лес под открытым небом, которая демонстрирует богатство недр Кузбасса и красоту объектов неживой природы. Здесь представлены фрагменты мрамора, руд, различных горных пород, слагающих недра Кемеровской области.
Затем ветераны посетили интерактивную зону «Пчелкина жизнь», где увидели макеты самых разных ульев, используемых человеком с глубокой древности до наших дней для разведения пчел. Перед спуском к скале с петроглифами, экскурсанты отдохнули на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на реку Томь. Осмотрев наскальные рисунки, туристы совершили экскурсию на катере по реке Томь.
В часовне в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия ветераны поставили свечи за здравие и упокой близких и родных людей. Завершающим этапом экскурсии стало посещение мини-зоопарка и сельского дворика.

Общество
Тяжин
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kuzbassnews.ru
21/07/2019
Общество
Тяжин
Яшкино
Новости Кузбасса

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