В Тяжине школьники стали участниками антитеррористической программы

Ее подготовили и провели руководители любительских объединений клуба Парка культуры и отдыха посёлка Тяжинский Надежда Викторовна Панкратова и Анастасия Васильевна Дудко. После просмотра фильма «Как не стать жертвой терроризма» обучающиеся 7 «А» класса Тяжинской средней школы № 3 отвечали на вопросы по его содержанию.
В конце познавательной программы «Терроризм и безопасность человека» всем присутствующим были вручены памятки содержащие информацию о том, как вести себя при угрозе совершения террористического акта.
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