В Тяжине школьники стали участниками антитеррористической программы

На что в Кузбассе потратят 25 миллиардов рублей За шесть лет в Кузбассе потратят 25 миллиардов рублей на борьбу с онкозаболеваниями. Уровень...

На выходных в Кузбассе потеплеет до +15°С Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды. Температура воздуха в...

Проездные в Новокузнецке заменят на транспортные карты Пунктом 1.1.1.2 вышеуказанного постановление установлена сниженная плата в размере 11 рублей за...