В Тяжине состоялась беседа о влиянии табака на организм подростка «Конфетка или сигаретка»

Некоторые категории учащихся в Кузбассе продолжат онлайн-обучение Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира в своем Instagram ответил...

Сколько заработал главный транспортник Новокузнецка Примечательно, но Машуков заработал за прошлый год намного меньше, чем начальник юридического...

Кузбасские власти объяснили рост заболеваемости COVID-19 в регионе Власти региона объяснили, с чем это связано. Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник пояснил, что...