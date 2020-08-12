Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялась беседа о влиянии табака на организм подростка «Конфетка или сигаретка»

На площади Ленина в ней приняли участие ребята из подростковой трудовой бригады на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Ребята узнали историю табака, поучаствовали в тематической викторине, узнали правила этикета, сочинили антитабачную рекламу, а также вспомнили пословицы и поговорки о здоровом образе жизни.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/08/2020
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Некоторые категории учащихся в Кузбассе продолжат онлайн-обучение
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира в своем Instagram ответил...
Сколько заработал главный транспортник Новокузнецка
Примечательно, но Машуков заработал за прошлый год намного меньше, чем начальник юридического...
Кузбасские власти объяснили рост заболеваемости COVID-19 в регионе
Власти региона объяснили, с чем это связано. Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник пояснил, что...
Две женщины скончались от коронавируса в Кузбассе
За сутки в Кузбассе скончались две пациентки из Новокузнецка и Междуреченска с подтвержденным COVID...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus