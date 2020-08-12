В Тяжине состоялась беседа о влиянии табака на организм подростка «Конфетка или сигаретка»

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На площади Ленина в ней приняли участие ребята из подростковой трудовой бригады на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Ребята узнали историю табака, поучаствовали в тематической викторине, узнали правила этикета, сочинили антитабачную рекламу, а также вспомнили пословицы и поговорки о здоровом образе жизни.
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