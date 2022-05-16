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В Тяжине состоялась конкурсная спортивно-развлекательная программа

«Семейные старты» посвятили Международному дню семей. В спортивном комплексе «Юность» собрались воспитанники детских садов № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик», № 3 «Золотой ключик», № 5 «Светлячок», № 8 «Солнышко». Все пять команд достойно справились с испытаниями.
Сильнейшей оказалась команда детсада №1 «Березка». На втором месте воспитанники детского сада № 8 «Солнышко», и третье место досталось ребятишками из детсада № 3 «Золотой ключик».
Поддержать праздничное настроение участникам спортивно-развлекательной программы и зрителям помогали юные артисты из театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/05/2022
Спорт
Тяжин
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