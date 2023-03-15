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В Тяжине состоялась очередная встреча участников литературно-поэтического объединения «Свободное слово»

В Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова поговорили о творчестве земляка, самобытного поэта Василия Григорьевича Наприенко.
Участники познакомились с брошюрами о поэте, выпущенными сектором краеведения, одна из которых включает в себя биографические факты, воспоминания и фотографии; вторая – стихи Василия Григорьевича. Также посмотрели видеоролик о жизни, работе и творчестве самобытного поэта.
Продолжилась встреча чтением и обсуждением стихов собственного сочинения на самые разные темы. Были среди них и трогательные стихи, и смешные, и актуальные на сегодняшний день.
Завершилась встреча посещением выставки творческих работ педагогов Тяжинского округа «Фантазии полет и рук творенье…».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/03/2023
Культура
Тяжин
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