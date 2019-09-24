В Тяжине состоялась отчетная конференция главы района, посвященная подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин выступил с докладом о проделанной работе. В этом году в поселке Тяжинский по государственной программе «Формирование современной городской среды Кузбасса» благоустроены дворовая территория на улице Первомайская, 10 на сумму 799,2 тыс. рублей, площадь Победы на 5785 тыс. рублей и сквер по улице Ленина, 18 б на сумму 1530 тыс. рублей.

На 260 тыс. рублей, выделенные предпринимателями и спонсорами, ведутся работы по световой инсталляции.

В рамках областной акции «100 детских площадок» в районном центре на площади Ленина была установлена новая, современная игровая площадка. В будущем году точно такая же площадка появится в поселке Итатский.

По региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области» Тяжинскому району было выделено 42 млн. рублей. В райцентре отремонтированы в асфальтобетонном исполнении с укреплением обочин дороги по улицам: Горького, Красноармейская, Юбилейная, Тельмана, Комсомольская, Октябрьская и Южная. В поселке Итатский асфальт уложен на улицах Советская и Гагарина.

Клуб Парка культуры и отдыха получил субсидию в размере 2850 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы. Сегодня здесь ведутся установка и монтаж светового и музыкального оборудования.

Благодаря спонсорской помощи руководства Итатского нефтеперерабатывающего завода приобретена и установлена сцена на центральной площади поселка Тяжинский.

Модернизация коснулась и сферы образования. Так, в Листвянском детском саду «Ромашка» за счет внебюджетных средств установлены 17 оконных блоков на общую сумму 232,5 тыс. рублей. Благодаря спонсорской помощи ООО «Рост» (Кемерово) в Акимо-Анненском детсаду «Солнышко» заменены 11 оконных блоков.

На базе Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова в рамках реализации программы «Дни Москвы в Кузбассе» установлена спортивная площадка. Также за счет внебюджетных средств на сумму 810 тыс. рублей проведен ремонт школьного спортзала, приобретено и смонтировано спортивное оборудование для занятий боксом.

В сфере социальной защиты населения также есть успехи. По итогам конкурса проект «Каждому ребенку – счастливая семья!», разработанный в Тяжинском районе, стал победителем и в 2020 году получит 2000,0 тыс. рублей на его реализацию.

В Тяжинской районной больнице появилось новое медицинское оборудование – автоматический рефрактометр и портативный аппарат для ультразвуковой диагностики, в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения».