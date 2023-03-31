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В Тяжине прошла познавательно-развлекательная программа «Театр особый и прекрасный»

Педагог-организатор Ольга Владимировна Толстова и педагог дополнительного образования, руководитель кукольного театра «Арлекин» Наталья Анатольевна Семенова познакомили учащихся творческих объединений Тяжинского центра дополнительного образования с историей возникновения театра, рассказали про театральные профессии.
Для участников программы были подготовлены игры, упражнения по актерскому мастерству, где ребята почувствовали себя в роли актеров. Дети активно отвечали на вопросы викторины «Что мы знаем о театре?». Участники кукольного театра «Арлекин» подготовили спектакль «Как лиса утащила гусенка».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/03/2023
Культура
Тяжин

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