В Тяжине состоялась праздничная шоу-программа

В новогодней программе «Новогодний кастинг» приняли участие лучшие творческие коллективы районного Дома культуры «Юбилейный». Почти два часа артисты радовали земляков своим творчеством. В праздничной шоу-программе было много песен, танцев, юмора и сюрпризов.
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