В Тяжине состоялась премьера спектакля «Прощай, Конферансье!»

Выбор материала основывался на теме театрального искусства, так как постановка приурочена к празднованию 60-летия со дня основания народного самодеятельного коллектива театра «Лица».

Действие происходит в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и захватывает ее начало. В пьесе нет великих подвигов, сражений, торжественных лозунгов, ее герои – абсолютно штатские люди, к тому же творческих профессий: певица, танцовщица, фокусник, юморист, актриса драмтеатра и их бессменный лидер – эстрадный конферансье. Однако именно этим невоенным персонажам было суждено в скором времени оказаться во вражеском плену и проявить лучшие человеческие качества. Главный герой пьесы конферансье, как шут-философ. Его роль на сцене неказистая – развлекать зрителей, объявлять именитых артистов, связывать разношерстные сценические номера в единое концертное действо.

Однако автор доверил этому «маленькому человеку» говорить о том, о чем не осмеливаются или не задумываются другие, говорить не назидательно, а с доброй улыбкой и сочувствием ко всем бедам и несправедливостям. Люди разных возрастов, национальностей, с разным отношением к жизни и своей профессии – в трагических обстоятельствах все они становятся едины в том, что артист всегда обязан дарить зрителям праздник.

Спектакль «Прощай, Конферансье!» – бенефис актера народного театра Анатолия Анатольевича Утробина, играющего на театральной сцене уже больше 30 лет. Роль конферансье шла с ним по жизни долгие годы, на протяжении всей трудовой деятельности в Доме культуры. Анатолий Утробин являлся бессменным ведущим концертных программ, вокальных групп «Крылья песни» и «Рок Сервиз», выездных бригад артистов, выступавших перед тружениками села в поле. Также он был администратором гастрольных туров коллективов самодеятельности. Его работа конферансье всегда дарила зрителям массу позитива.

В спектакле работает актерский ансамбль в составе Натальи Лобановой, Маргариты Саниной, Анны Курихиной, Глеба Кремнева, Влада Копылова, Андрея Мартыненко. В новой премьере состоялся успешный актерский дебют Алексея Долгих в роли Лейтенанта. Своим появлением на сцене порадовал многочисленных поклонников Олег Васильевич Пришивалко, который блистал на тяжинской сцене в 1980-х годах.

Спектакль проходит на площадке малой сцены Дома культуры «Юбилейный». Это придает постановке камерность восприятия и создает ощущение сопричастности ко всему, что происходит на сцене.