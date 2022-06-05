В Тяжине состоялась премьера театрализованного представления по мотивам «Сказки о Попе и работнике его Балде»

Роли исполнили участники младшей группы образцового коллектива театра-студии «поМОСТ», коллектива-спутника «ПроТеатр» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева). Постановка осуществлена в форме литературно-музыкальной композиции с элементами русских народных игр. Первыми зрителями премьерных показов стали малыши детского сада «Березка» и воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

История, услышанная когда-то в детские годы, под пером А.С. Пушкина, обрела яркую поэтическую форму, и это было одним из многочисленных признаний писателя в любви к русской народной культуре. В сценическом изложении сказки артистами «ПроТеатра» воплощается площадное искусство с ярмарочными игрищами. В действенную основу постановки взяты русские народные игры, являющиеся истинным наследием русской самобытной культуры.

«Горелки», «жмурки», «бег в мешках», «бои на бревне», «чехарда», «ручеек», «считалки», «капустка (хоровод)», «ладушки» - эти игры, как песни и сказки, созданы народом. Они отлично закаляют тело и душу, требуют находчивости, смекалки, ловкости и упорства, которые и присущи Балде, главному герою сказки А. С. Пушкина. После просмотра представления у ребятишек была возможность поиграть в старинные забавы.