В Тяжине состоялась презентация книги «Жизнь и судьба человека из легенды»

Издание посвящено участнику Великой Отечественной войны, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. В апреле 1945 года во время уличных боев при штурме Берлина воин Красной Армии спас немецкую девочку.

Автор книги Галина Михайловна Соловьева – активистка ветеранского движения Красноярского края и Кузбасса. Родилась в 1955 году в Тяжинском районе Кемеровской области. Окончила филологический факультет Новокузнецкого педагогического института. Большую часть жизни проработала в муниципальных и государственных органах, где занималась вопросами образования, культуры и национальной политики. Автор многих статей и рассказов о земляках. Г. М. Соловьева – инициатор создания серии книг о родной земле. Является председателем редакционной коллегии многотомного издания «История земли Тяжинской» (опубликованы первая и вторая книги).

В год 60-летия Великой Победы в Кузбассе вышла в свет книга «Человек из легенды», в которой рассказывается о жизни и подвиге воина-кузбассовца Николая Ивановича Масалова. Написал ее журналист, историк, краевед, тяжинец Олег Викторович Костюнин. Книга Г. М. Соловьёвой стала ее продолжением.

Более трех лет Галина Михайловна, ныне проживающая в городе Красноярске, собирала архивные документы, фотоматериалы, воспоминания родственников, соседей и земляков, рассказывающие о жизненном пути героя. Общаясь со многими людьми по крупицам, вместе воссоздавали образ Николая Ивановича Масалова как человека, его характер и судьбу.

На презентации книги в районном Доме культуры «Юбилейный» присутствовали почетные гости – ветераны педагогического труда Екатерина Александровна Головацкая, Надежда Ивановна Сивец, Светлана Захаровна Грихина, лично знавшие Н. И. Масалова, его родственники, обучающиеся, представители администрации округа, образовательных организаций и учреждений культуры, руководители общественных организаций. В дар от Галины Михайловны они получили книгу.

Тяжинцы по достоинству оценили вклад землячки в сохранение духовного наследия малой родины, исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Глава Тяжинского муниципального округа выразил искреннюю признательность Г. М. Соловьевой за бесценный подарок землякам и вручил участникам создания книги юбилейные медали «100 лет со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова».

Нет никакого сомнения, что книга Г. М. Соловьевой «Жизнь и судьба человека из легенды» займет достойное место в ряду информационных материалов о жизни выдающихся кузбассовцев и будет интересна широкому кругу читателей не только нашего Тяжинского округа, но и всей страны.