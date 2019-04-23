В Тяжине состоялась спартакиада среди муниципальных служащих района

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Спортсменов поприветствовал глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, также принявший участие в соревнованиях. В спорткомплексе «Юность» померялись силами команды депутатского корпуса, администрации района, городских и сельских поселений, а также сборная служащих управлений образования, культуры и социальной защиты населения.
Спортсмены «сражались» в хоккей с мячом, проходили эстафету, перетягивали канат, состязались в меткости в дартсе, устраивали шахматные поединки. По итогам соревнований сильнейшей оказалась команда народных депутатов.
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