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В Тяжине состоялась спартакиада среди муниципальных служащих района

Спортсменов поприветствовал глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, также принявший участие в соревнованиях. В спорткомплексе «Юность» померялись силами команды депутатского корпуса, администрации района, городских и сельских поселений, а также сборная служащих управлений образования, культуры и социальной защиты населения.
Спортсмены «сражались» в хоккей с мячом, проходили эстафету, перетягивали канат, состязались в меткости в дартсе, устраивали шахматные поединки. По итогам соревнований сильнейшей оказалась команда народных депутатов.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/04/2019
Спорт
Тяжин
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