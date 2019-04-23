В Тяжине состоялась спартакиада среди муниципальных служащих района

Пожилого кузбассовца убили за телевизор В конце весны прошлого года злоумышленникам пришла идея ограбить пожилого человека, который...

В Кемерове почти месяц не могут найти без вести пропавшую девушку В Кемерове без вести пропала 27-летняя девушка. Сообщение об этом появилось в группе поисково-...

В Кузбассе женщина убила сожителя за высказывание о стрижке её сына В Крапивинском районе осудят женщину, которая убила своего сожителя. Мотивом для преступления стало...