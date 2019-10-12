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В Тяжине состоялась спартакиада среди работников культуры

В состязаниях «Мы – будущие олимпийцы», посвященных 95-летию Тяжинского района приняли участие команды Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, Центра по бухгалтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры Тяжинского муниципального района, детской школы искусств № 31, детской художественной школы № 13, Тяжинской централизованной библиотечной системы и районного Дома культуры «Юбилейный».
В спорткомплексе «Юность» участники спартакиады соревновались в различных конкурсах: «Представление команды», «Полоса препятствий», «Весёлые старты», «Перетягивание каната». В итоге победителями были признаны команды РДК «Юбилейный» и Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Надежда Николаевна Кузьмичева вручила грамоты «за спортивные достижения» и сладкие призы всем участникам спартакиады.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/10/2019
Спорт
Тяжин
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Новости Кузбасса

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