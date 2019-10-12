В Тяжине состоялась спартакиада среди работников культуры

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о...

В Кемерове прошел VIII Съезд кардиологов Сибири В Кемеровском областном клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л.С. Барбараша и на...

В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей В Новокузнецке в скором времени появится хоккейная арена на 10 тысяч зрителей. Во Дворце спорта...