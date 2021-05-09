В Тяжине состоялась торжественная церемония зажжения Огня Памяти «Храним в сердцах Огонь Победы»
У мемориала земляков погибших в годы Великой Отечественной войны собрались учащиеся школ и агропромышленного техникума, представители военно-патриотических общественных молодежных объединений, предприятий и организаций. Перед собравшимися выступил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
Право зажжения Вечного Огня предоставили команде юнармейцев «Барс». Тяжинцы почтили память солдат, не вернувшихся с войны минутой молчания. Участники мероприятия установили зажженные свечи памяти к подножию мемориала. Затем прозвучала песня в исполнении Евгении и Павла Данилковых.
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