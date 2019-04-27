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В Тяжине состоялась встреча губернатора Кемеровской области с общественностью

В Тяжинском РДК «Юбилейный» Сергей Евгеньевич Цивилев рассказал о большой работе, проделанной в регионе в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. Также губернатор поделился впечатлениями от увиденного в ходе рабочей поездки.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин выступил с докладом о перспективах развития территории. Также в рамках встречи выступили первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков и начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева.
В ходе конструктивного диалога обсудили проблемы водоснабжения и поддержки сельскохозяйственных предприятий. Сергей Евгеньевич отметил, что в этих вопросах областными властями будет оказано содействие. Встреча прошла продуктивно, многие вопросы были решены на месте.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/04/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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