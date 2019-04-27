В Тяжине состоялась встреча губернатора Кемеровской области с общественностью

Казанский «Зенит» вышел в финал Суперлиги, обыграв «Факел» Добавим, что ранее «Зенит» одержал победу в первой полуфинальной встрече. Таким образом, казанский...

Кемеровчанин поменял 18 тысяч рублей на билеты банка приколов Согласившийся помочь прохожий оказался мошенником. Мужчина не смог положить деньги на карту через...

В областном центре прошла массовая тренировка по боксу В мероприятии приняли участие олимпийские чемпиона На площади Советов в Кемерове прошла массовая...