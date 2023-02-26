В Тяжине состоялись народные гулянья «Масленица-блинница, весны именинница»

На центральной площади поселка были развернуты праздничные торговые ряды с шашлыками и сладостями. Каждая делегация из десяти территориальных отделов администрации округа в своих красочно оформленных палатках предлагала полакомиться традиционными угощениями масленичной недели: блинами, сдобой, блюдами с рыбой, овощами, закусками, горячими супами и похлебками, варениками с творогом, капустой, картошкой, вишней.

Жителей и гостей поселка ждали различные забавы: хоккей на валенках, детские игровые программы, фотозоны, ростовые куклы. Также действовала интерактивная масленичная площадка Тяжинского агропромышленного техникума. В Доме культуры «Юбилейный» окружного центра открылась выставка масленичной куклы «Краса-Масленица-2023».

Самым ярким моментом праздничных гуляний стала концертно-игровая программа. Команды территориальных отделов состязались в конкурсах «Шаровары», «Быстрые сани», «Гигантские пампушки», «Сказочный хоккей» и «Голодная гусеница».

Победила команда Ступишинского территориального отдела. Именно здесь в 2024 году пройдет окружная масленица. На втором месте команда Нововосточного теротдела и третье место досталось команде Кубитетского территориального отдела. Победителям, призерам и участникам вручены дипломы и денежные сертификаты.

В ходе концертной программы, самодеятельные артисты и работники культуры порадовали земляков своим творчеством. Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы.