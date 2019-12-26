В Тяжине состоялись открытие снежного городка и встреча Всекузбасской эстафеты «Марафон желаний»
Главный Дед Мороз Кузбасса прибыл на территорию успеха, в Тяжинский район. Его команда провела для тяжинцев развлекательную программу «Вместе в Новый год». Были песни, танцы, игры, в итоге зрители получили заряд хорошего настроения.
В рамках Всекузбасской эстафеты глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин передал Деду Морозу Кузбасса большую новогоднюю игрушку.
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