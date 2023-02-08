В Тяжине состоялись открытые соревнования по дзюдо

В зале единоборств спортивного комплекса «Юность» собрались более 50 юных спортсменов из Тяжинского, Тисульского и Чебулинского округов.

Тяжинский округ представляли воспитанники младшей группы по дзюдо детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. По итогам проведенных поединков ребята показали хорошую результативность. Первое место заняли Арина Кириллова, Денис Котиков, Егор Ерофеев, Сергей Галиев. На втором месте – Егор Егоров, Александр Егоров, Кристина Черкашина, Никита Гацевич, Кирилл Мурашко. Третье место заняли Валерия Баянова, Кристина Тишина, Константин Тришин.

Все победители соревнований среди мальчиков и девочек 2014-2017 годов рождения награждены грамотами и медалями.