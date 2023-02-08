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В Тяжине состоялись открытые соревнования по дзюдо

В зале единоборств спортивного комплекса «Юность» собрались более 50 юных спортсменов из Тяжинского, Тисульского и Чебулинского округов.
Тяжинский округ представляли воспитанники младшей группы по дзюдо детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. По итогам проведенных поединков ребята показали хорошую результативность. Первое место заняли Арина Кириллова, Денис Котиков, Егор Ерофеев, Сергей Галиев. На втором месте – Егор Егоров, Александр Егоров, Кристина Черкашина, Никита Гацевич, Кирилл Мурашко. Третье место заняли  Валерия Баянова, Кристина Тишина, Константин Тришин.
Все победители соревнований среди мальчиков и девочек 2014-2017 годов рождения награждены грамотами и медалями.

Спорт
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kuzbassnews.ru
08/02/2023
Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
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