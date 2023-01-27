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В Тяжине состоялись региональные соревнования по волейболу среди юношей до 19 лет

В спортивном комплексе «Юность» собрались пять команд: ДЮСШ № 2 города Кемерово (тренер Алексей Николаевич Блех), ДЮСШ № 5 города Кемерово (тренер Дмитрий Викторович Тимонин), ДООпЦ Кемеровского округа (тренер Вячеслав Александрович Подберезин), ДЮСШ поселка Тяжинский (тренер-преподаватель Дмитрий Алексеевич Епанчинцев) и Тяжинского агропромышленного техникума (тренер Николай Георгиевич Капустин).
Три дня красивой игры в волейбол превратились в настоящий спортивный праздник. По итогам турнира первое место заняла команда ДЮСШ № 2 города Кемерово, на втором месте волейболисты ДЮСШ № 5 города Кемерово и третье место досталось команде ДООпЦ Кемеровского округа. Лучшими игроками были признаны Всеволод Новицкий, Роман Петкович, Сергей Павлов.
Победители и призеры турнира в торжественной обстановке были награждены грамотами и медалями.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/01/2023
Спорт
Кемерово
Тяжин

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