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В Тяжине состоялись соревнования по биатлону

На территории загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец» состязались работники сферы социальной защиты и соцобслуживания населения.
В биатлоне принимали участие 15 человек. Посредством жеребьевки участники были разделены на три команды по пять человек. Соревнования проходили в форме эстафеты. Стартовали по очереди, сначала участникам из пневматической винтовки в положении сидя нужно было выбить 5 мишеней, за каждый промах давалось 15 секунд штрафного времени. После стрельбы спортсмены преодолевали дистанцию 300 метров на лыжах свободным стилем и на финише передавали эстафету следующему участнику.
По итогам соревнований команда победителей была награждена Почетной грамотой управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района. В её составе сотрудники центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района – психолог отделения срочного социального обслуживания Людмила Викторовна Житкова, сторож отделения дневного пребывания Виктор Алексеевич Барсуков, социальный работник Елена Викторовна Бахова и другие. Все остальные участники соревнований получили Почётные грамоты за участие.
После награждения болельщиков и участников командных соревнований по биатлону, посвященных 95-летию со дня образования Тяжинского района, ждал горячий чай.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/03/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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