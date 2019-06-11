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В Тяжине состоялись торжественные проводы призывников в ряды вооруженных сил РФ

Ребята посетили музей боевой славы воинов-интернационалистов, возложили цветы к мемориалу землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и стеле памяти участников локальных вооружённых конфликтов.
С напутственным словом к призывникам обратился военный комиссар Тисульского и Тяжинского районов Кемеровской области Иван Васильевич Жилин, представители администрации Тяжинского муниципального района и районного отделения «Союза женщин Кузбасса». Для будущих воинов, организовали чайный стол и подготовили концертную программу.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/06/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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