В Тяжине состоялось очередное заседание оперативного штаба

В Кузбассе наказали кафе, не закрывшееся на карантин по коронавирусу В Прокопьевске выявили факт нарушения регионального законодательства в части обеспечения санитарно...

Новокузнецкий роддом переоборудовали под коронавирусных пациентов Роддом № 5, который располагается в Новокузнецке, переоборудовали под пациентов с коронавирусом...

В Кузбассе начали дезинфицировать остановки, подъезды и лифты По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе начали дезинфицировать остановки, подъезды и...