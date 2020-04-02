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В Тяжине состоялось очередное заседание оперативного штаба

Оперативным штабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Тяжинском муниципальном округе рассмотрен вопрос: «Организация дополнительных карантинных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Так будет проводиться обработка улиц имеющих асфальтобетонное покрытие (дороги, тротуары, пешеходные дорожки) с использованием дезинфицирующих средств. Для обработки дорог задействуют поливомоечную технику, тротуары и пешеходные дорожки обработают ранцевыми огнетушителями.
Также будет проведена проверка выполнения карантинных мероприятий объектами розничной торговли, не включенными в список жизненно-необходимых (салоны красоты, бани, предприятия общественного питания). Указанные объекты должны быть закрыты.
Руководителям предприятий всех форм собственности необходимо привести в санитарный порядок территории вокруг своих объектов, убрать мусор с территорий. Особое внимание обратят на санитарное состояние территорий наиболее посещаемых гражданами: магазины, аптеки, больницы и др.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/04/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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