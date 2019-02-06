В Тяжине состоялось открытие Года театра в России

В фойе РДК «Юбилейный» была оформлена фотозона в театральных декорациях. Ведущими программы «Театр на все времена» стали персонажи комедии дель арте Коломбина, Арлекин и Смеральдина. Актеры народного театра «Лица» открыли концертно-театрализованное представление пантомимой «С любовью к Театру».

Начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов торжественно открыл Год культуры в Тяжинском районе, рассказал о запланированных мероприятиях.

Затем перед зрителями выступили творческие коллективы районного Дома культуры «Юбилейный», ДШИ № 31, клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Звучали романсы и классическая музыка, перед зрителями разыгрался «Суд над Театром», где актеры народного театра «Лица» спорили о значимости и нужности этого жанра искусства. Также выступили участники театра-студии «поМОСТ».

Гостями мероприятия стали участники кукольного театра «Арлекин» Тяжинского центра дополнительного образования, учащиеся театрального отделения детской школы искусств № 31, участники и руководители театральных студий сельских Домов культуры, а также участники хореографического коллектива театра танца «Весна».