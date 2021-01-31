В Тяжине состоялось первенство округа по волейболу

Попавший в аварию грузовик перекрыл проезд на кузбасской трассе Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в субботу, 30 января, примерно в два часа дня на трассе...

Стрелявший в подругу житель Белово покончил с собой во время полицейской погони Автомобиль стрелявшего был обнаружен около жилого дома и был блокирован двумя экипажами ГИБДД....

В Новокузнецке проходят задержания участников несанкционированной акции Журналист ВГ снял на видео, как люди в гражданской одежде удерживают сопротивляющегося человека и...