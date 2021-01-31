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В Тяжине состоялось первенство округа по волейболу

В соревнованиях среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения приняло участие более 60 учащихся из трех образовательных организаций: детско-юношеской спортивной школы, Нововосточной СШ, Тяжинской СШ № 2.
По итогам соревнований среди юношей первое место заняла команда ДЮСШ (тренер-преподаватель Игорь Александрович Мотыш). На втором месте – спортсмены из Нововосточной СШ (тренер Николай Степанович Корнелюк) и третье место досталось команде Тяжинской СШ № 2 (тренер Алексей Сергеевич Щепило).
Среди девушек на первое место вышла команда ДЮСШ-1 (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков), на втором месте - ТСШ № 2 (тренер Алексей Сергеевич Щепило) и третье место у спортсменок из команды ДЮСШ-3 (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков).

Образование
Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/01/2021
Образование
Спорт
Тяжин
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Новости Кузбасса

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