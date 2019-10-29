В Тяжине состоялось первенство по мини-футболу среди школьников

Кузбасс на неделе ждут штормовые ветра и похолодание В Кемеровской области на неделе ожидаются резкие колебания температуры, осадки в виде снега и дождя...

Средняя зарплата врачей в Кузбассе превысила 67 тысяч рублей По итогам января — сентября 2019 года средняя зарплата врачей в Кузбассе составила 67 729,6 руб. С...

Директор мебельного магазина обманула более 40 жителей Новокузнецка Планы по обновлению обстановки в своем жилье сорвались у 42 жителей Новокузнецка. Все они...