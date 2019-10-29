В Тяжине состоялось первенство по мини-футболу среди школьников

В турнире приняло участие 4 команды обучающихся образовательных учреждений и воспитанников детско-юношеской спортивной школы: ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, (тренер-преподаватель Николай Юрьевич Федоров), Нововосточной СШ (тренер Николай Степанович Корнелюк), Итатской СШ (тренер Владимир Геннадьевич Изупов).
По итогам турнира первое место заняла команда ДЮСШ № 1, на втором месте спортсмены из Итатской СШ и третье место досталось команде Нововосточной СШ.
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