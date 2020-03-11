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В Тяжине состоялось районное методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-организаторов

Тема объединения: «Гражданско-патриотическое воспитание школьников. Опыт. Поиск. Находки». Основным вопросом стало гражданско-патриотическое направление в деятельности отделений Российского движения школьников в образовательных организациях Тяжинского муниципального округа. Выступление по этой теме подготовила и презентовала куратор муниципального отделения РДШ Алина Михайловна Попова. Школьники участвовали в Единых днях действий «День защитника Отечества», «День государственного флага России», «Международный День Земли», во Всероссийской акции, посвященной Дню Победы и других.
О вкладе движения Юнармии в гражданско-патриотическое воспитание школьников рассказала Ольга Владимировна Толстова. В выступлении председателя Тяжинского отделения Юнармии говорилось о мероприятиях, митингах, конкурсах, в которых принимали участие члены патриотического движения.
Заместитель директора по воспитательной работе Итатской средней школы Мария Ивановна Лорай представила новые формы работы с учащимися в гражданско-патриотическом воспитании и провела мастер-класс. Вниманию присутствующих были предложены Уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также участники РМО опробовали новую форму работы - квиз.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/03/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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