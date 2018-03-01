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В Тяжине состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею РДК «Юбилейный»

В фойе расположилась выставка достижений творческих коллективов районного Дома культуры, здесь звучали инструментальные композиции в исполнении участников ансамбля «Дилижанс».
На мероприятии «Дом, в котором живёт праздник» собравшихся поздравили с юбилеем глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
На празднике чествовали работников Дома культуры разных лет, ветеранов. Им вручены Почетные грамоты глава Тяжинского муниципального района, Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района, грамоты и благодарственные письма управления культуры.
В торжественном параде поздравлений прошли организации социальной сферы, районный Совет ветеранов, местное отделение Всероссийского общества инвалидов, творческие коллективы структурных подразделений культуры, предприниматели района.
Виновникам торжества вручали подарки и творческие поздравления. Завершили праздничный концерт лучшие коллективы РДК «Юбилейный». Об истории районного Дома культуры был снят фильм и продемонстрирован зрителям.
Завершился праздник выступлением лучших творческих коллективов районного Дома культуры «Юбилейный» и праздничным салютом из конфетти в честь юбилея очага культуры.

 

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/03/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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